Місце перебування викраденого росіянами мера Херсона Колихаєва невідоме, - ОВА
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Місце перебування викраденого військовими рф мера Херсона Ігоря Колихаєва невідоме.
Про це сказав в ефірі телемарафону т.в.о. голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.
"Місце перебування його (Колихаєва. – Ред.) невідоме. На сьогодні лише є одна інформація, що його забрали", - зазначив Бутрій.
За його словами, наразі не вирішена до кінця проблема з нарахуванням зарплат бюджетникам в обласному центрі, адже електронні ключі були у міського голови.
Перспективи розв'язання проблемного питання є.