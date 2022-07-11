США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні, – Спартц

Член Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність проблем, з якими зіткнулися США при спробі допомогти Україні в умовах війни з РФ, зазначивши, що частина з них стосується нагляду над коштами, що виділяються.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Спартц "Українській правді".

"Ситуація дуже складна, і у США, як у країни, що намагається допомогти вашій країні, були деякі моменти, які нас хвилюють. Я шість чи сім разів була в Україні і спробувала вирішити їх на неофіційному рівні, не здіймаючи галасу. Але, на жаль, в Україні кожен вказує на іншого – мовляв, це не я, а ось той винний. Українці кажуть, що американці з нами недобре поводяться… Деякі речі я не хотіла показувати у відкритому доступі, щоби не було спекуляцій, щоби лишити їх для вирішення за лаштунками" , – сказала Спартц.

За її словами, деякі питання важливо вирішувати за зачиненими дверима, "щоб Росія не могла використати їх у своїй пропаганді".

Водночас конгресвумен повідомила, "що і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?".

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"Тобто проблема, про яку я кажу, існує на двопартійному рівні! І вам потрібно її вирішувати!... Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти. Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці", - зазначила Спартц.