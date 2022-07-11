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Пацієнти із 1 серпня почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики, - МОЗ

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Пацієнти із 1 серпня почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики, - МОЗ
Із серпня 2022 року пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики.

"Це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів", - повідомляє МОЗ на своєму сайті.передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, запровадження електронного рецепту на антибіотики стане першим етапом запровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати.

У МОЗ зазначають, що електронний рецепт на антибіотики дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків, а також "протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів".

При цьому у відомстві уточнюють, що якщо заклад охорони здоров'я, до якого звертається пацієнт, не підключений до електронної системи охорони здоров'я (ЄЗОЗ), лікар повинен виписати паперовий рецепт.

При цьому електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Однак необхідною умовою отримання є реєстрація в електронній системі охорони здоров'я.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, на час перехідного періоду, який триватиме до кінця 2022 року, пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Рецепт виписаний за діючою речовиною, а пацієнт самостійно прийматиме рішення про вибір торговельної назви препарату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом, - МОЗ

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Хотят заставить принудительно ходить, точнее ползать на четвереньках в больничку, стоять в очередях, обкашливать других больных?
    Я и так прекрасно знаю какое лекарство и какой антибиотик мне выпишет врач при его посещении. Накуя этот цирк?
  • Jose Rodriguez Gacha
    щоб вас холєра взяла з вашими рецептами...Скоро буде як закордоном,можна буде без рецепта купити цитрамон і сироп від кашлю.Чомусь дуже утверджена думка,що лікарю видніше,але це вже не ті часи.Хто краще розбереться-перегружений лікар з конвеєром пацієнтів,чи сам пацієнт,який спокійно без поспіху пошукає в інтернеті відповіді на свої питання,ще й почитає відгуки інших про той чи інший препарат.Я сам фаррмацевт,тому скажу,що ця грядуща зміна-це повний абзац.Зі свого досвіду-вирвав зуб,а вночі збудився від височенної температури і ознобу.В сію мінуту треба було випити лінкоміцин.Мама пішла в чергову аптеку і купила.Питання вирішено.А тепер? Проклята бюрократія.
  • Марина 3e9b19fc
    задовбали своєю діджиталізацією..ну хоче людина жерти антибіотики ящиками - нехай жере...а тепер що і сироп від кашлю, наприклад Пертуссин, буде за електронним рецептом, бо він содерже етанол??? отруїтись можна чим завгодно, якщо мізків немає, навіть звичайними продуктами харчування..давайте вже легалізуйте собі марихуанну...бо щось пре вас нє по дєццкі..нагальні питання у войну в них..
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