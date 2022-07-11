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У "Дії" впродовж місяця з'явиться до 10 нових послуг і документів

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У "Дії" впродовж місяця з'явиться до 10 нових послуг і документів
У застосунку "Дія" готові до запуску близько 10 нових послуг та документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі по Дії. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання вже з'явилися цього тижня у бета-тесті. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату.

"Невдовзі відновлюємо в застосунку "шеринг техпаспорта". Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були вимушені тимчасово зупинити її роботу", - сказано в повідомленні.

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Як черговий крок до міжнародної інтеграції Дії цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською.

Паралельно триває робота над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів команди. "Але саме вони є революційними. Розповідатиму про них згодом", - зауважив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" скоро будуть доступні нотаріальні послуги

Топ коментарі

  • Вася Невася
    Все данные прямиком в кабинет ФСБ,там,где папа ермака трудился.Хорошо придумано-полностью все данные в одном месте
  • Цинічний Бандера cfcdbb42
    Ви дістали своєю Дією мільйони пенсіонерів за комунал не можуть заплатити і на елементарні ліки накопичити, а ******* в цифру грають
  • Алекс Морган
    Я так зрозумів, що тепер багато чого можна буде зробити через "Дію", яка у тебе в смартфоні в кишені...і тепер будь-який злочинець може спіймати тебе в будь-якому місці і ти за 10 хвилин надасиш йому доступ до всіх своїх даних і переписать хату на його кота
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