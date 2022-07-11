Арбітраж підтвердив юрисдикцію у позові України проти Росії щодо захоплення моряків у Керченській протоці

Міжнародний арбітраж, створений за посередництва Постійної палати третейського суду (ППТС), підтвердив, що має юрисдикцію розглядати позов України проти Росії щодо захоплення моряків і суден у Керченській протоці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ППТС, оприлюднену в понеділок.

У рішенні суду, винесеному ще 27 червня, вказується, що під юрисдикцію суду потрапляють "військові дії" з моменту, коли 25 листопада 2018 року Росія захопила українські судна з моряками. Коли саме ці "військові дії" закінчуються, арбітраж визначить пізніше.

Арбітраж відкинув усі заперечення Росії – передусім те, що дії, які оспорює Україна, виходять за межі його юрисдикції, а також нібито невиконання Україною статті 283 Конвенції про морське право, яка передбачає "обмін поглядами" між сторонами для залагодження спору.

Тепер Росія має шість місяців на те, щоб надати свою письмову позицію арбітражу.

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