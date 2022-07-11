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ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині, - ОК "Південь"

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ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині, - ОК "Південь"
Збройні сили України в понеділок уранці завдали удару по ймовірному району стартових позицій зенітно-ракетних комплексів С-300 російських окупантів у районі Олешківських пісків в окупованій частині Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляється на сторінці в фейсбуці Оперативного командування.

Крім того, минулої ночі було атаковано пункт управління військами російських окупантів у зайнятому ними Таврійську Херсонської області.

"Остаточні втрати противника дорозвідуються й уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у командуванні зазначили, що удару було завдано у відповідь на обстріл Миколаєва та сільгоспугідь Миколаївщини російськими окупантами рано-вранці в понеділок.

"На Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає. На світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру обласного центру. П'ять ракет випущені, ймовірно, із зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих немає", – повідомляється у зведенні.

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Склад Новая Каховка горит, прямо сейчас, неимоверно красиво! После прилетов химарса.
  • саша паламарчук
  • Валадімір Щєлєнскій
    #НоваКаховка 22:20 ВИБУХИ!! ТРИВОГА!! ДЕТОНАЦІЯ СНАРЯДІВ!! НАШІ ОРКІВ *******!!!
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