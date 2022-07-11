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Із Євросоюзу додому повернулися вже 3 млн українців, – Єврокомісія

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Із Євросоюзу додому повернулися вже 3 млн українців, – Єврокомісія
З Євросоюзу виїхали 3 млн українців, які залишили Україну в перші місяці війни.

Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"За нашими даними, до Євросоюзу в'їхало 6,7 млн українців і приблизно 3 млн вже повернулися назад. Заявку на тимчасовий захист подали 3,7 млн українців", – сказала Йохансон.

Єврокомісарка додала, що цифри недосконало точні, оскільки часто українці подавали заявки спочатку в одній країні ЄС, потім – в іншій. Або не подавали заявки зовсім, або подали заявку, але вже виїхали.

"Тому, приблизно 3,2-3,7 млн українців перебувають зараз на території ЄС", – сказала Йохансен.

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Вона додала, що найбільшого тягаря напливу українців зазнала на собі Чехія, якщо розраховувати кількість біженців на душу населення країни, що приймає.

На другому місці – Польща, третьому – Естонія, четвертому – Литва, п'ятому – Болгарія, шостому – Латвія.

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Топ коментарі

  • Volodymyr eabbb2d0
    Їдуть в основному жінки з дітьми: 1)щоб провідати батьків і знову вернутися у Європу; 2)які не змогли знайти житла та роботи і вертаються на поки ситуація в їхніх регіонах більш-менш спокійна
  • Sergii Naushenko
    Знаю багатьох, що виїхали в ЄС, але звідти віддалено працюють на українських роботодавців
  • Stanislav Shchukin
    Тому, що дивитесь, скільки України повертається, 3 млн. І це тільки половина. Та й повериаєтья тільки трму, що поляки, чехи, німці і т.д. їм сказали десь так: "...ми свою країну повинні захищати і працювати в неї, а не вас паразитів кормити, тому ідіть геть...". А тим часом із війська не звільняють навіть важко поранених, тому що нема заміни їм. От чому. Та і ще є причини, але їх краще не казати публічно, бо зараз спробуйте підняти питання про сірі зони та розмінування шляхів, відразу станете нацзрадником замість тих, котрі насправді зрадники з гори.
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