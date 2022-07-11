Окупанти заявили про побиття російського військового в Криму за одяг із літерою Z

Невідомі побили у місті Судак на південному сході окупованого Криму російського військовослужбовця за одяг із літерою Z.

Про це повідомив представник окупантів, так званий "радник голови Криму з інформаційної політики" Олег Крючков у коментарі РИА Новости та віце-спікер Мосміськдуми Андрій Медведєв у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Невідомі в Судаку побили військовослужбовця, контрактника. Приводом для нападу став його одяг із символами Z", - розповів Крючков.

За його словами, на російського військового, який проходив лікування в місцевому санаторії, напали в районі набережної, нападників нібито було троє.

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"Хлопець написав заяву в поліцію. Цим уже займається МВС. Нападників розшукують. Реакція буде надзвичайно жорсткою", - сказав Крючков.

Раніше в понеділок віце-спікер Мосміськдуми Андрій Медведєв із посиланням на підписника повідомив, що "російських військових", які проходять лікування в санаторії, побили у Судаку в неділю близько 21:30.