Шотландія призупиняє програму допомоги українським біженцям, - The Guardian
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Уряд Шотландії вирішив призупинити свою програму спонсорства для українських біженців на три місяці через нестачу відповідного житла. Призупинення програми, вважають в уряді, гарантуватиме, що вже переміщені особи, як і ті, хто прибуде до Шотландії в найближчі місяці, точно опиняться в безпеці і отримають підтримку в повному обсязі.
Наразі, вже 4 тисячі 666 з 7 тисяч українців, які вже прибули до Шотландії, отримали житло за "схемою суперспонсорства" , яка була запущена 18 березня. У Шотландії очікують, що в найближчі місяці країна прийме ще 18 тисяч осіб.
Якщо ж українських біженців буде ще більше, то місцевій владі, можливо, доведеться екстрено розміщувати їх в умовах, які не відповідають "теплому шотландському прийому", вважають в уряді.
"Станом на 5 липня урядові дані показують, що кількість заяв на отримання візи, в яких Шотландія вказана як спонсор, зросла на 21% порівняно з попереднім тижнем, кількість виданих віз зросла на 27%, а число тих, що прибувають за схемою спонсора зросла на 20%", - повідомляє The Guardian.
В уряді Шотландії припускають, що кількість біженців зростатиме, а тому знадобиться більше житла для їх розміщення. Селити людей планують вже в готелях і студентських містечках, а в липні їх почнуть розміщувати на борту пасажирського судна.