На Луганщині військам РФ бракує боєкомплектів, - Гайдай

На Луганщині завдяки діям української армії, яка знищує склади у тилу противника, російські загарбники почали відчувати брак боєкомплектів.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі склади в глибокому тилу продовжують палати, деякі детонують днями, орки вже відчувають проблеми з підвезенням боєкомплектів. Логістика рашистів порушена. Луганщина стримує росіян від наступу на міста Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА Сергій Гайдай наголосив, що так звана "оперативна пауза", про яку кажуть росіяни, - це їхня безпомічність внаслідок вибухів, або, як вони їх називають, "хлопків" на складах. Вони намагаються "дотиснути" Луганщину, але наразі безуспішно.

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Також в обладміністрації зазначили, що багато людей на захоплених територіях хотіли б виїхати, але шляхів зробити це безпечно немає. Виїжджати через росію, щоб дістатися України через кілька країн, наважуються не всі. А перевізники, які пропонують за гроші евакуацію на Харківщину, не можуть гарантувати безпеку і не несуть відповідальності за наслідки.