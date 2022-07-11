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Шмигаль та Пелосі обговорили визнання РФ країною - спонсором тероризму

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Шмигаль та Пелосі обговорили визнання РФ країною - спонсором тероризму
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі обговорили визнання Росії країною-спонсором тероризму, а також конфіскацію заморожених активів РФ на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Щойно обговорили з Ненсі Пелосі визнання Росії країною-спонсором тероризму та конфіскацію заморожених активів на користь України. Подякував Конгресу США за всебічну військово-технічну підтримку, фінансову допомогу і посилення санкцій. Разом переможемо і відновимо Україну", - зазначив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Aleksandr Rudenko
    Який з неї спонсор, росія не спонсор, вона саме і є тим терористом.
  • Yakov Yakov
    а про визнання дєрьмака зрадником обговорили?
  • Olga Mansika
    Саме такий темін в своїй резолюції підтримав Комітет Сенату США.Наступний крок за адміністрацією Байдена.Якщо США визнають рашку державою-спонсором тероризму,це спричинить серйозні наслідки для московії
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