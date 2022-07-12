"Посадят - не посадят, зато живой буду, бл#", - ГУР перехопила розмову рашиста з родичем. АУДIО

У перехопленні ГУР окупант розповідає брату, що на новому "контракті" про продовження служби сфальсифікували його підпис. Насправді він контракту не підписував, а єдиний документ, який передав командуванню – рапорт про відмову служити далі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Брат обурюється та радить рашисту не підписувати жодних документів та відмовлятися від подальшої служби: "Ми доб’ємося все одно. Ми з матір’ю, у нас 70 тисяч є. зараз знайдемо адвоката, кредит візьму, але я зроблю незалежну експертизу і ви… цих пі… (покараю непорядних чиновників). І потім подам на них такий позов, що мені ще років 10 можна не працювати. Ти головне не піддавайся. Не бійся взагалі нічого. Хай погрожують: посадять, не посадять. Скажи: зате живий буду… Цей пиз… (базікало) путін! Я щось його не розумію. Зранку виступав, кричав, що всі хто звільнює ЛНР мають відпочити. Тепер вже перенаправляє всіх на донецьку. Якась х… (дурниця). Ми як худоба для них, чи як?

Я тобі розповідав, що мені міністерство оборони прислало? Там всіляку є… (нісенітниці) написали: у нас там за першою вимогою медицина працює ох… (бездоганно), солдати на першому місці, ви не переживайте, гаряче харчування – солдатам перше-друге дають. Я кажу: ви пі… (люди низької соціальної відповідальності) ще не написали, що крем для загару їм даєте! Вони там лежать і відпочивають. Ви що там, за власним бажанням, чи як? Піднімайтеся всі разом і починайте страйкувати".

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