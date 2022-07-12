"Посадят - не посадят, зато живой буду, бл#", - ГУР перехопила розмову рашиста з родичем. АУДIО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Брат обурюється та радить рашисту не підписувати жодних документів та відмовлятися від подальшої служби: "Ми доб’ємося все одно. Ми з матір’ю, у нас 70 тисяч є. зараз знайдемо адвоката, кредит візьму, але я зроблю незалежну експертизу і ви… цих пі… (покараю непорядних чиновників). І потім подам на них такий позов, що мені ще років 10 можна не працювати. Ти головне не піддавайся. Не бійся взагалі нічого. Хай погрожують: посадять, не посадять. Скажи: зате живий буду… Цей пиз… (базікало) путін! Я щось його не розумію. Зранку виступав, кричав, що всі хто звільнює ЛНР мають відпочити. Тепер вже перенаправляє всіх на донецьку. Якась х… (дурниця). Ми як худоба для них, чи як?
Я тобі розповідав, що мені міністерство оборони прислало? Там всіляку є… (нісенітниці) написали: у нас там за першою вимогою медицина працює ох… (бездоганно), солдати на першому місці, ви не переживайте, гаряче харчування – солдатам перше-друге дають. Я кажу: ви пі… (люди низької соціальної відповідальності) ще не написали, що крем для загару їм даєте! Вони там лежать і відпочивають. Ви що там, за власним бажанням, чи як? Піднімайтеся всі разом і починайте страйкувати".