Рамштайн-4: Наступна зустріч відбудеться онлайн 20 липня, - Пентагон

Четверта зустріч контактної групи з оборони України (UDCG), відома як "формат Рамштайн", відбудеться 20 липня і пройде в режимі онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону у звіті про телефонну розмову міністрів оборони США та України Ллойда Остіна та Олексія Резнікова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначається, Остін надав Резнікову оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки Україні, зокрема про новий пакет на $400 млн, про який було оголошено 8 липня.

Резніков розповів главі Пентагону про ситуацію в Україні.

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Міністри обговорили порядок денний наступного засідання контактної групи з оборони України, яке відбудеться 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG.

Цього разу зустріч учасників антипутинської коаліції відбудеться у віртуальному режимі.