Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Іран готується надати Росії сотні бойових безпілотників та навчити росіян ними користуватися, - Білий дім

28 32891
Іран готується надати Росії сотні бойових безпілотників та навчити росіян ними користуватися, - Білий дім
Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АР.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки неясно, чи надав Іран вже будь-які з БПЛА Росії, але сказав, що у США є інформація, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські сили їх використанню вже в цьому місяці.

"Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння, в прискореному порядку", — заявив він журналістам.

Салліван зазначив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія та Іран домовляються разом виживати під санкціями

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maryna Solska e862e0af
    прийдеться. Треба вимогати від оон щоб їх продовольча программа не поширювалася на країни які допомогають рашці вбивати українців. Бо нас ніколи не поважатимуть якщо ми будемо заради чужих людей остннє з себе знімати, як з отим яо вийшло. Треба про свій народ і про свою країну насамперед дбати і все.
  • Maryna Solska e862e0af
    а ми тут мало не зашиваємося, ах, щоб з голоду не вмерли там і тут. А вони ср.ти на нас хотіли. Сирія скуповує крадене у нас зерно і бойовики з Сирії тут приїздили. Іран рашці допомогає. І нікого сумління не мучає. Тільки ми дурні то розоружилися щоб Світ ядерна війна не накрила, ага, це ж ми була загрозу Світу нє? тепер ось це.
  • Яр Холодний
    Росіяни нас і так непогано від нового урожаю "асвабаждают"А людина правильно каже - нічого годувать тих хто на тебе ж точить зброю Он - по лініі ООН десятки років годують північну Корею Вони від того армію скоротили? ПЕрестали зброю випускать?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини