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Кризи, як на Шрі-Ланці, спровоковані РФ і можуть статися в інших країнах. Це - один із пунктів російської тактики, - Зеленський

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Кризи, як на Шрі-Ланці, спровоковані РФ і можуть статися в інших країнах. Це - один із пунктів російської тактики, - Зеленський
Події на Шрі-Ланці зумовлені діями російської федерації з блокування експорту українського продовольства, які можуть призвести і до соціальних вибухів в інших країнах.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників конференції "Азійське лідерство" в Сеулі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, одним із пунктів російської тактики є "економічний шок".

"І це стосується вже не тільки нас. Погляньте лише на один приклад – на події на Шрі-Ланці. Шокуюче зростання цін на їжу й пальне спричинило соціальний вибух. Ніхто зараз не знає, чим це закінчиться. Однак всі ви знаєте, що такі ж вибухи можливі і в інших країнах, які зачіпають продовольча та енергетична кризи", - сказав Зеленський.

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Президент підкреслив, що до загострення цих криз призвела цинічна блокада Росією українських морських портів, адже росіяни не випускають на світовий ринок критично важливе постачання українського продовольства.

Також, на його думку, причиною цих криз стала й "абсолютно продумана російська гра" на підвищення цін на енергоресурси.

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Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    воно вже в Шрі Ланку поперлося, в себе в опі розберись. чючєло квартальне.
  • Claudia Smith
    та ти шо. а шодо Єрмака коли розслідування буде?
  • Small Jerboa
    Пальцем у ЖО.... попав!
    Просто на Шри-Ланці теж керував вороватий Блазень!
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