США задоволені точністю роботи HIMARS по складах і командних пунктах росіян, - Резніков

Партнери із США задоволені якістю використання українськими артилеристами систем HIMARS, високоточною витратою кожної ракети саме з метою ураження "болючих" місць російських військ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під на зустрічі із віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

"Уражаємо склади боєприпасів і командні пункти. Це дійсно ефективна зброя, яка разом з артилерією 155-мм калібру, до якої, в тому числі, відносять сучасні польські САУ "Краб", завдають сьогодні ураження росії і змінюють взагалі картинку бою. Я думаю, що так надалі і буде", - підкреслив міністр оборони України.

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Зокрема, Сили оборони України використовують сучасний підхід НАТОвських країн щодо завдання точних ударів, тобто працюють, "як скальпелем хірург".

З іншого боку, зазначив міністр, високоточного озброєння, яке отримує Україна, не так уже й багато, адже надання допомоги нашим Силам оборони означає зменшення рівня обороноздатності країни, яка це робить.

"Це серйозний крок до того, щоб зміцнити обороноздатність України, розуміючи, що трішки зменшиться обороноздатність дружньої країни. Приймаючи це рішення, ми маємо розуміти, що немає магазину, немає супермаркету, де можна легко купити HIMARS, САУ "Краб" і САУ "Panzerhaubitze 2000". Тому це кожен раз обрахунки готовності забезпечити запасними частинами, навчити наших артилеристів користуватися системами", - уточнив Резніков.

Також український міністр поінформував, що за звичайних умов підготовка артилеристів триває не менше трьох місяців, але наші військовослужбовці за сприяння польських та британських інструкторів опановують техніку за 2 тижні.