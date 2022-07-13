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Україна розриває дипвідносини з КНДР через визнання Пхеньяном "незалежності" "Л/ДНР", – МЗС

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Україна розриває дипвідносини з КНДР через визнання Пхеньяном "незалежності" "Л/ДНР", – МЗС
Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою через визнання Пхеньяном "незалежності" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права… У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою." - йдеться в заяві МЗС.

У ній уточнюється, що визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів у Донецькій та Луганській областях є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

При цьому в МЗС підкреслюють, що політичні та економічні контакти з КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    а у нас они были? вот это поворот
  • Nikolai Chizhevsky
    а з білоруссю у нас розірвані?північна корея хоч на нас ракети не пускають на відміну від білорусів
  • Paul Foxen
    в нас були дип відносини з ким корейським ігілом? *******!
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