Війська РФ зводять фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ОВА
18 31947
У Херсоні загарбники будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.
"За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загарбники активізувалися в самому Херсоні. У місті побільшало їхніх патрулів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства.