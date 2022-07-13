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Війська РФ зводять фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ОВА

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Війська РФ зводять фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ОВА
У Херсоні загарбники будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загарбники активізувалися в самому Херсоні. У місті побільшало їхніх патрулів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства.

Топ коментарі

  • SlavaGeroyam
    ...а асфальт не кладут? хм...оказались умнее боневтика и К*
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    подскажите кто местный - это тот самый мост, который щеневтік перед войной асфальтом свежим закатал а верещащая рава-русская воровка и шмурдак запретили минировать?
  • Роман Кокоровець
    він готувався до шашликів і лижі натирав .
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