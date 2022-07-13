Кількість вбитих російськими ракетами у Часовому Яру зросла до 48 осіб, - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військ по місту Часів Яр Донецької області зросла до 48-ми.

Про це у Телеграмі повідомила ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи. Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 осіб", - йдеться у повідомленні.

У рятувальній службі зазначили, що роботи тривають.

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Як повідомлялося, увечері 9 липня російські загарбники завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру, унаслідок чого було повністю зруйновано два під’їзди.