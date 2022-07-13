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Військові та правоохоронці під час війни повинні здавати зразки ДНК, - МВС

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Військові та правоохоронці під час війни повинні здавати зразки ДНК, - МВС
На період воєнного стану військові та правоохоронці повинні будуть здати свої ДНК-дані. Нововведення пов'язане з прийняттям закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

Про це розповів у телемарафоні заступник міністра МВС Ігор Бондаренко, якого цитують в Телеграмі Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо обов'язкової реєстрації, є така норма, що на період дії воєнного стану відбираються зразки ДНК у військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів. Тобто у представників тих професій, серед яких ми маємо найбільші втрати через агресію рф", - зазначив Бондаренко.

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Заступник міністра пояснив, що дані військовослужбовців не вносяться відразу в реєстр ДНК. Вони зберігаються в особових справах бійців і беруться лише тоді, коли є необхідність провести експертизу.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Все правильно! Це - заміна "смертному медальйону" (як це не сумно, але це - реальність) За даних обставин не треба шукать "методом наукового тику" можливих родичів та брать у них проби ДНК Достатньо співставить з наявним у справі зразком, щоб ідентифікувать загиблого - навіть якщо впізнання неможливе
  • Владимир fd08a616
    Это что было???
  • Oleg Zaporogec
    Та якби ж, все гірше - сувора реальність наслідків оманських договірняків від зелених блазнів
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