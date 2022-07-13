Новини • Газова війна, Санкції проти Росії

Трюдо про повернення турбін для "Північного потоку": "Санкції спрямовані проти Путіна і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам"

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Трюдо про повернення турбін для "Північного потоку": "Санкції спрямовані проти Путіна і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам"
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у середу назвав "дуже важким" рішення зробити санкційний виняток для того, щоб повернути відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік".

"Санкції спрямовані проти Путіна та його помічників і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам та їх населенню", - сказав Трюдо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він додав, що Оттава продовжуватиме "беззастережно" підтримувати Україну.

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Світовий Конгрес Українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції. Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади. В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

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Топ коментарі

  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Шо ви за муйню написали? У вас вже мізки точно замерзли! Більше в світі палива немає? Можна посилювати вбивства українців, щоб намці комфорт при пожиранні ліверної ковбаси не втратили?
  • SANDY
    абсолютно правильно сказано.... зелена шобла не бачить далі власного носа і не розуміють, що буде, коли Європа почне замерзати зимою
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    - гордая Европа отказалась от кацапского газа
    - в декабре все замёрзли
    - после нового года в результате протестов в замёрзших странах сменилась власть на прикольных 73% популизов хйла
    - весной сняли все санкции
    - Украина осталась одна без бабла и зброи
    - обессилевшее хйло захватило обескровленую Украину
    кто победил, дебилы?..
    нажаль, без картинок, так что 73% "правдолюбов-сватоводов" могут и не понять..(
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