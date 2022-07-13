Білий дім відреагував на звернення Спартц щодо України: "Ми відповімо конгресвумен належним чином"

У Білому домі пообіцяли відповісти на звернення конгресвумен-республіканки Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.

"Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо", - розповів у коментарі "Голосу Америки" координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.

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"Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим", - відповів Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.