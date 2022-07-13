Російські окупанти хочуть виселити з гуртожитку артистів херсонського театру ляльок, - облрада
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У Херсоні загарбники хочуть виселити з гуртожитку артистів театру ляльок.
Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Херсоні окупаційна "влада" ощасливила працівників нашого обласного театру ляльок, що з понеділка вони збираються поставити нового "директора", а наші артисти, які живуть у гуртожитку театру, мають йти на вулицю", - написав чиновник.
Він зазначив, що артисти театру продовжували працювати для дітей навіть в умовах війни, а директора театру викрадали та побили після одного з мітингів на площі Свободи.