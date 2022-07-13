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Російські окупанти хочуть виселити з гуртожитку артистів херсонського театру ляльок, - облрада

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Російські окупанти хочуть виселити з гуртожитку артистів херсонського театру ляльок, - облрада
У Херсоні загарбники хочуть виселити з гуртожитку артистів театру ляльок.

Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Херсоні окупаційна "влада" ощасливила працівників нашого обласного театру ляльок, що з понеділка вони збираються поставити нового "директора", а наші артисти, які живуть у гуртожитку театру, мають йти на вулицю", - написав чиновник.

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Він зазначив, що артисти театру продовжували працювати для дітей навіть в умовах війни, а директора театру викрадали та побили після одного з мітингів на площі Свободи.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
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    На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

    В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.

    "Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.
  • RustIck
    Если пустил оккупанта в дом (не защищал с оружием в руках или не отступил, чтоб потом отбить оккупированое), остался РАБОМ на "милость" завоевателей, то и права качать потом очень глупо (ибо их нет и сам в том виноват)!
  • Борис Фесенко
    У мене два риторичні питання:
    Якого вони там "ще працюють"?
    Кого оце виселення дивує?

    Може вони за "Адін нарот"?
    Добре що не стратили
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