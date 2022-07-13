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Зеленський призначив нового начальника військової контррозвідки СБУ

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Зеленський призначив нового начальника військової контррозвідки СБУ
Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні укази глави держави.

З посади начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ звільнений Сергій Левченко. Замість нього призначений Олександр Дубровін.

Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ 13 листопада 2020 року.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Думаю, этих эпизодов достаточно.
    "З лютого 2011 року до квітня 2012-го працював членом правління, фінансовим директором Терра Банку, а з квітня до жовтня 2012-го - радником голови правління Терра Банку (у 2014 році установа збанкрутувала)". Работал раньше у Бени в Привате. Родился в Параше.
  • Gal
    Нова потужна заява Representative Victoria Spartz.

    Це чудово, що є людина, котрій не плювати, що правоохоронними органами України сьогодні керує екс-зам Міністра МВС, котрий розганяв Євромайдан, друг та колега голови АП Януковича, а сьогодні замглави Офісу Президента Зеленського, під керівництвом Андрія Єрмака.

    "Ми часто говоримо, що свобода не є безкоштовною, але як часто ми замислюємося про те, що насправді означає свобода? Оскільки я виросла за диктатури, я дуже ціную тих, хто готовий ризикувати життям заради свободи. Тому наші військові та ветерани завжди будуть для мене на першому місці.

    Я відвідала свою рідну Україну шість разів відтоді, як почалося вторгнення Росії, щоб краще зрозуміти ситуацію на місці - від Львова на заході до Чернігова на півночі, до фронту на сході та до портів Одеси в південь - щоразу зустріч з українським народом і бійцями в окопах. Мене надихнула рішучість і сила українських Збройних Сил - вони ніколи не здадуться.

    Хоча я була розчарованою, коли дізнався, що замість того, щоб визнати свою армію та розпочати загальнодержавні зусилля на її підтримку, Київ, фактично очолюваний Андрієм Єрмаком, займається політикою . Також у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури (Велике будівництво) , але немає грошей на підтримку солдатів, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО з окупованих територій 2014 року .

    На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців певний час серйозно хвилювали пана Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими, після того як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно.

    Після того, як я виклала свої занепокоєння, маріонетки пана Єрмака мене звинуватили в тому, що я піднімаю це питання з політичних інтересів. Лише ті, хто не розуміються на американській виборчій політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але це правильно. Після того, як деякий час я намагалась вирішити цю проблему внутрішньо, я порушую її публічно через серйозне занепокоєння.

    Крім того, деякі припускають, що додатковий нагляд може затримати постачання зброї українським військовим. Навпаки, нинішня відсутність нагляду є фактором, що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність.

    Конгрес і американський народ об'єдналися за Україну у протистоянні жорстокості Путіна. З нашою допомогою Україна переможе." - Вікторія Спартц.
  • Віктор c1638d64
    Читаю відгуки і думаю, що Зелю люди не просто недолюблюють, а вже починають ненавидіти за всі його паскудства.
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