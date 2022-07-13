У Стамбулі відбувся критичний прогрес щодо експорту зерна з України, - Гутерріш
"Сьогодні ми побачили критичний крок уперед для забезпечення безпечного експорту українського збіжжя Чорним морем", – сказав Гутерріш, додавши, що "ми побачили проблиск надії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За словами генсека ООН, учасники переговорів у Стамбулі не уклали угоди, але домовилися працювати над нею. Він додав, що сторонам ще належить узгодити технічні деталі експорту зерна.
Гутерріш подякував Туреччині за посередницькі зусилля, а також російським і українським посадовцям – "за конструктивну роботу".
"Сьогодні – важливий і суттєвий крок на шляху укладання угоди", - додав генсек ООН і зазначив, що наступна зустріч щодо питання вивезення зерна відбудеться наступного тижня.
Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.
Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.