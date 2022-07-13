Рашисти посилили роботу своїх ДРГ на Луганщині: виходять на українські блокпости у формі ЗСУ, шукають слабкі місця, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські найманці з ПВК "Ліга" виходять на українські блокпости та намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, при цьому окупанти розмовляють українською і перевдягнені у форму українських захисників.

Про це Гайдай написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"рашисти посилили роботу своїх ДРГ кількісно та якісно: на наші блок-пости виходять найманці з "Ліги", що говорять українською та перевдягнуті в нашу військову форму.

Ситуація більш-менш стабільна. орки не наважуються йти в наступ. Відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами. Але тим не менш, обстріли продовжуються, і ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, на щастя, безуспішно", - написав він.

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