Газ не увійде до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, – прем’єр Чехії Фіала
Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс. Безумовно, проблематично включити в санкції енергетику. Потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які запроваджують санкції. Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу", – заявив чеський прем’єр.
Санкції для посилення тиску через повномасштабне вторгнення Росії в Україну повинні заборонити імпорт золота, розширити список товарів подвійного використання, заборонених для експорту в РФ, та охопити більшу кількість осіб.
Європейська комісія має представити пакет найближчими днями, а країни-члени ЄС можуть схвалити нові обмеження одразу після цього, зазначив Фіала.