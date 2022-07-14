За добу війська РФ обстріляли з РСЗВ і мінометів чотири громади на Сумщині, - ОВА

Сьогодні впродовж дня росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню та мінометів чотири громади Сумщини.

Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.

За годину - ще 20 прильотів. Після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади. 19 прильотів. Після 14 години - Шалигінська громада, 6 мінометних вибухів. Постраждалих та руйнувань немає", - розповів він.

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