Зеленський про "визнання" КНДР "незалежності" "Л/ДНР": "Таке додаткових коментарів не потребує"

Президент Володимир Зеленський вважає, що "визнання" КНДР так званої "незалежності" "Л/ДНР" навіть не потребує реакції, бо і так очевидно, яким шляхом йде Україна, а яким окупанти.

Про це йдеться в його відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Взяв участь у роботі конференції "Азійське лідерство", яка щороку відбувається в Сеулі, столиці Республіки Корея. Це один із тих майданчиків, який привертає увагу всього регіону. І для України важливо, щоб наші інтереси й цінності звучали та сприймалися в усіх частинах світу, тим більше в країнах – лідерах Азії. Я подякував за підтримку й закликав до більш активного протистояння російській тактиці терору.

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І яка зла іронія: сьогодні ж представники окупаційних структур у Донецьку заявили про те, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР. Звичайно, будемо реагувати дуже жорстко на всіх рівнях. Але це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує. Усе очевидно. Яким шляхом ідемо ми й до чого можуть привести окупанти", - розповів він.