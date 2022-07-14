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Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW

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Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW
Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.

Аналітики інституту зазначають, що у батальйони можуть сформуватися 34 тисячі новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

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Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
  • Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.
  • Окупанти продовжували завдавати авіаційних та артилерійських ударів у районі Сіверська та на захід від Донецька.
  • Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
  • Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
  • Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
  • Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.
  • Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.

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Топ коментарі

  • Остап Бендера
    Один такой ударный нацбат путинских муджахидов уже действует:

  • Остап Бендера
    Уже на полигоне!


  • Артм Воронцов
    гонят скот на бойню......
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