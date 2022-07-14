Ворог переформував корабельне угруповання у Чорному морі, - ОК "Південь"
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Росіяни вчергове провели переформування свого флоту в Чорному морі біля українських берегів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетні кораблі та 2 підводні човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 "Калібри". Додатково присутні 2 ВДК", - йдеться в повідомленні.