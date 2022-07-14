Понад 40 країн підтримали Україну в Міжнародному суді ООН

Понад 40 країн світу, зокрема Німеччина, Франція, Італія, США, Велика Британія, Японія, Австралія, а також влада ЄС висловили підтримку Україні, яка звернулася до Міжнародного Суду ООН з позовом проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільну заяву, яку опублікував сайт Єврокомісії.

Країни заявили про підтримку позову України, який ініціював розгляд у Міжнародному Суді ООН відповідно до Конвенції ООН 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Зазначається, що за допомогою цього позову Україна хоче домогтися постанови про те, що Росія не має права на підставі не підтверджених фактами тверджень про наявність геноциду проводити військові дії в Україні

Країни, що підписали Спільну заяву на підтримку Києва, наголошують на важливості цього судового процесу і наполегливо закликають Росію негайно припинити військові дії в Україні, як того вимагає постанова суду від 16 березня 2022 року.

"Якщо Росія не виконає рішення суду від 16 березня, це буде ще одним порушенням міжнародного права", - констатується в спільній заяві країн.

У документі вказується, що Росія має нести відповідальність за свої дії.

Заява завершується закликом до міжнародної спільноти вивчити всі можливості для надання допомоги Україні в її розгляді в Міжнародному Суді ООН.

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