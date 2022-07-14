"Постачання озброєнь Україні трохи затягнулося, тому що у нас відбувалася зміна уряду", - прем'єр Словенії Голоб
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
За його словами, подібна ситуація була викликана зміною словенського керівництва після парламентських виборів, які відбулися ще у квітні.
"На жаль, постачання озброєнь Україні трохи затягнулося, тому що у нас відбувалася зміна уряду. Але ми взялися за це рішуче і вже відправили одну партію танків в Україну", - зазначив Голоб.
Як вказує видання, саме ФРН зіткнулася з критикою на тлі затримки постачання Києву озброєнь з боку Словенії та низки інших європейських держав.
Пов'язано це з тим, що Берлін відмовився від прямих постачань своїх танків Україні, запустив схему обміну з іншими країнами Євросоюзу - вона полягає в тому, що ті передають українській стороні свою стару техніку, а натомість отримують нові німецькі озброєння.
При цьому Шольц, виступаючи на пресконференції з Голобом, наголосив, що сторони розраховують прискорити свої переговори з питання обміну військовою технікою, щоб домогтися швидкого прогресу в межах допомоги Києву.
"Україна буде постійно потребувати всебічної підтримки в захисті від агресії", - підсумував канцлер.