Через значні втрати і відмову воювати на території України в армії РФ бракує командирів, - Генштаб ЗСУ

У російських військах фіксується брак командирів через серйозні втрати і відмови від участі у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що йдеться про Центральний військовий округ РФ.

"За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати і відмова від участі в бойових діях на території України", - повідомили в Генштабі.

Також вже не вперше відзначаються випадки поганого продовольчого забезпечення окупантів на території України.

Читайте: Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW