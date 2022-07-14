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Через значні втрати і відмову воювати на території України в армії РФ бракує командирів, - Генштаб ЗСУ

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Через значні втрати і відмову воювати на території України в армії РФ бракує командирів, - Генштаб ЗСУ
У російських військах фіксується брак командирів через серйозні втрати і відмови від участі у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що йдеться про Центральний військовий округ РФ.

"За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати і відмова від участі в бойових діях на території України", - повідомили в Генштабі.

Також вже не вперше відзначаються випадки поганого продовольчого забезпечення окупантів на території України.

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Топ коментарі

  • Dima L
    То нехай верховне ***** з голим торсом верхом на Шойзі особисто поведе своїх зеків та бурятів в бій
  • 5 копійок
    Уйобуйте дамой. Тут живе кацапська смерть.
  • Aleksiey Ykropovich
    Бракувати може й бракує але будемо радіти коли Херсон звільнять ЗСУ хочаб.
    Й свято буде коли Крим звільнять воїни України .
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