Росіяни обстріляли Велику Костромку та Зеленодольськ на Дніпропетровщині, - Резніченко
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Росіяни вночі і вранці обстріляли Криворізький район.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Російська орда вночі і ранком обстріляла Криворізький район. Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог умисно вгатив по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольську", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок обстрілів постраждалих немає.