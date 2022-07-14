Росіяни обстріляли Велику Костромку та Зеленодольськ на Дніпропетровщині, - Резніченко

Росіяни вночі і вранці обстріляли Криворізький район.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська орда вночі і ранком обстріляла Криворізький район. Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог умисно вгатив по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольську", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів постраждалих немає.

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