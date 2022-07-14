За минулу добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 13 липня російські військові вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 13 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру і 1 у Миколаївці. Ще 5 людей зазнали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!" - йдеться в повідомленні.

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