Окупанти завдали авіаракетних ударів по промисловій зоні Краматорська, - міськрада
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Вранці 14 липня російські війська завдали по Краматорську ракетного удару з літаків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Краматорської міської ради із посиланням на міського голову Олександра Гончаренка.
"Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Відсутнє електропостачання у деяких частинах міста", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відбій повітряної тривоги оголосили о 08:19.