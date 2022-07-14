Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів
Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів", - йдеться в дописі Єрмака.
Голова ОП вважає, що парламент необхідно долучити до контролю за оборонною допомогою союзників.
"Наша мета - максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", - твердить він.
Нагадаємо, раніше американська член Конгресу від Республіканської партії Вікторія Спартц заявила, що США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні. Вона також висунула Андрію Єрмаку ряд звинувачень. Та закликає його піти у відставку.