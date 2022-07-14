Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пропонує створити механізм контролю парламенту за використанням зброї, яку Україна отримує від західних партнерів.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів", - йдеться в дописі Єрмака.

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Голова ОП вважає, що парламент необхідно долучити до контролю за оборонною допомогою союзників.

"Наша мета - максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", - твердить він.

Нагадаємо, раніше американська член Конгресу від Республіканської партії Вікторія Спартц заявила, що США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні. Вона також висунула Андрію Єрмаку ряд звинувачень. Та закликає його піти у відставку.



