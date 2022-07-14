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Через ворожі обстріли у Харкові зруйновано депо метрополітену

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Через ворожі обстріли у Харкові зруйновано депо метрополітену
У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано депо метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Харківської області в Telegram і голови Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

"13 липня ракетної атаки зазнав Харків, внаслідок чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства", - йдеться в повідомленні.

За даними Синєгубова, вночі російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському і Основ'янському районах Харкова.

"Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі", - зазначив він.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Також читайте: Ворог намагався завдати удару по Харкову. ЗСУ дали відсіч ворогу біля Довгенького, змусивши його відійти з втратами, - Синєгубов

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Топ коментарі

  • Moshe Dayan
    Из белгорода ракеты летят примерно из одного и того же места. Мы можем отследить и уничтожить? Русня пятый месяц разбирает Харьков по кирпричику. Нужно защищаться.
  • Ніхто Петрович
    В Білгороді хіба є депо метрополітену? Немає! Тому пропонує ******* по депо метрополітену моськви (ну як варіянт Ленінграду, хоча там трохи відстані є)
  • Валентина Саюн c856325a
    Зброя яка перейшла кордон ,належить Україні і це її справа,що робити і куди стріляти. Може просто іде з оп,що це заборонено,бо дерьмаку потім ботокс премію не виплатить.
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