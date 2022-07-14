Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 870 осіб, 219 літаків, 188 гелікоптерів, 1667 танків та 3852 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 870 осіб.