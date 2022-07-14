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За останні 72 години війська РФ не домоглися значного просування на Донбасі, - британська розвідка

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За останні 72 години війська РФ не домоглися значного просування на Донбасі, - британська розвідка
На Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту. На деяких ділянках тривають пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Однак за останні 72 години вони не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська", - йдеться у зведенні.

Як зазначають у британській розвідці, застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, використовувані російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого Росія нині не в змозі зробити.

"Попри переговори, що відбулися 13 липня 2022 року між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна, і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими", - вважають у Міноборони Британії.

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    ограничились, как и обещал дерьмак своим кураторам, нэзначными, как и до этого. шоб не спалиться.
  • krot_lub
    Маніяк не до кінця зґвалтував дівку, так саме і тут.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Ага, а замість цього всим армійським кодлом пожарять шашличьків, мол нуийонах ту спєцапєрацию!...
    Цікаво, як відбилось на свідомості голосування папріколу у контексті подій, що передували 24.02 у тих індивідуумів, у яких Порошенко свого часу вкрав мозок?
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