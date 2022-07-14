За останні 72 години війська РФ не домоглися значного просування на Донбасі, - британська розвідка

На Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту. На деяких ділянках тривають пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Однак за останні 72 години вони не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська", - йдеться у зведенні.

Як зазначають у британській розвідці, застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, використовувані російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого Росія нині не в змозі зробити.

"Попри переговори, що відбулися 13 липня 2022 року між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна, і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими", - вважають у Міноборони Британії.

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