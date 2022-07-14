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Прем'єрка Естонії Каллас оголосила про відставку

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Прем'єрка Естонії Каллас оголосила про відставку
Прем'єр-міністр Естонії та голова Партії реформ Кая Каллас офіційно проінформувала уряд про рішення піти у відставку за власною ініціативою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Разом із прем'єр-міністром у відставку піде весь уряд.

Водночас Каллас запропонувала скликати у п'ятницю позачергове засідання Рійгікогу для голосування по новій коаліції.

Прем'єр-міністр за традицією інформує про рішення піти у відставку президента та Рійгікогу.

Також читайте: Народи України та Молдови остаточно повернулися у бік західних цінностей, - прем'єрка Естонії Каллас

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Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ...а вот дермак разрешит Зеленскому его отпустить, только вместе с золотовалютным запасом Украины и ещё трошки сверху
  • Игорь Билык
    Ее партия, где она председатель создет новую коалицию с новыми партиями и людьми и она хочет поменять старый состав министров без шума и скандалов. Она уходит в оставку со всеми, и приходит с новой командой.
  • RustIck
    Вот и вся РАЗНИЦА между Украиной и Европой, где важно ДОВЕРИЕ не к конкрентным личностям (в политике), а к ИНСТИТУЦИЯМ государственного управления (к МАГИСТРАТАМ)!
    А еще обижаются, почему сразу не приняли в ЕС!
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