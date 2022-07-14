Прем'єрка Естонії Каллас оголосила про відставку

Прем'єр-міністр Естонії та голова Партії реформ Кая Каллас офіційно проінформувала уряд про рішення піти у відставку за власною ініціативою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Разом із прем'єр-міністром у відставку піде весь уряд.

Водночас Каллас запропонувала скликати у п'ятницю позачергове засідання Рійгікогу для голосування по новій коаліції.

Прем'єр-міністр за традицією інформує про рішення піти у відставку президента та Рійгікогу.

Також читайте: Народи України та Молдови остаточно повернулися у бік західних цінностей, - прем'єрка Естонії Каллас