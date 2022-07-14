Прем'єрка Естонії Каллас оголосила про відставку
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Прем'єр-міністр Естонії та голова Партії реформ Кая Каллас офіційно проінформувала уряд про рішення піти у відставку за власною ініціативою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Разом із прем'єр-міністром у відставку піде весь уряд.
Водночас Каллас запропонувала скликати у п'ятницю позачергове засідання Рійгікогу для голосування по новій коаліції.
Прем'єр-міністр за традицією інформує про рішення піти у відставку президента та Рійгікогу.