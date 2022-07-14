Не збираюся продавати частину країни за дешевий газ, - Санду закликає молдаван готуватися до складної зими
Про це вона сказала в ефірі телеканалу Moldova 1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.
Мая Санду сказала, що Молдова підписала контакт з російським "Газпромом" на тих умовах, на яких це тоді можливо було зробити, враховуючи "спекулятивну" позицію Москви.
"Я не збираюся продавати частину країни тільки для того, щоб у нас пів року був дешевший газ. Наша країна незалежна, і ми маємо дотримуватися цього. Так, важко усім. І не в останню чергу через те, що ми за цей час не шукали альтернативи, не інвестували в енергетичні проєкти - тому що тоді не були у цьому зацікавлені", - зазначила президентка.
Вона зазначила, що енергетичні проєкти, які країна реалізовує зараз, окупляться лише за 4-5 років. А умови для контрактів, які висуває "Газпром" - спекулятивні.
"Немає ринкових умов. Ціна не ринкова, а спекулятивна. Створюються такі обставини, щоб ціни на газ ставали захмарними", - сказала Санду.
Вона зазначила, що зараз увесь світ готується до складної зими, і Молдові також варто до цього готуватися й утеплювати домівки. За її словами, уряд розробляє систему підтримки громадян у зв’язку з цим та обговорює з ЄС фінансову підтримку.