Не збираюся продавати частину країни за дешевий газ, - Санду закликає молдаван готуватися до складної зими

Президентка Молдови Майя Санду закликала громадян готуватися до складної зими, бо півроку дешевого газу не вартують того, щоб віддавати росіянам половину країни.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу Moldova 1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

Мая Санду сказала, що Молдова підписала контакт з російським "Газпромом" на тих умовах, на яких це тоді можливо було зробити, враховуючи "спекулятивну" позицію Москви.

"Я не збираюся продавати частину країни тільки для того, щоб у нас пів року був дешевший газ. Наша країна незалежна, і ми маємо дотримуватися цього. Так, важко усім. І не в останню чергу через те, що ми за цей час не шукали альтернативи, не інвестували в енергетичні проєкти - тому що тоді не були у цьому зацікавлені", - зазначила президентка.

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Вона зазначила, що енергетичні проєкти, які країна реалізовує зараз, окупляться лише за 4-5 років. А умови для контрактів, які висуває "Газпром" - спекулятивні.

"Немає ринкових умов. Ціна не ринкова, а спекулятивна. Створюються такі обставини, щоб ціни на газ ставали захмарними", - сказала Санду.

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Вона зазначила, що зараз увесь світ готується до складної зими, і Молдові також варто до цього готуватися й утеплювати домівки. За її словами, уряд розробляє систему підтримки громадян у зв’язку з цим та обговорює з ЄС фінансову підтримку.