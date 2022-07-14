Завершено розбір завалів у Часовому Яру: Внаслідок ракетного удару рашистів по будинку загинули 48 осіб, зокрема дитина

Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі - 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати", - зазначив Кириленко

Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини.

Як повідомлялося, увечері 9 липня російські загарбники завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру, унаслідок чого було повністю зруйновано два під’їзди.

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