Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 16 осіб, - секретар міськради Куртєв

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по підприємству в Запоріжжі становить 16 осіб. Жертв унаслідок ворожої атаки немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив в ефірі телемарафону секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Вчора у нас було два ракетні прильоти по одному з підприємств нашого міста. Постраждали 16 осіб, їм одразу надали медичну допомогу. П'ятеро отримали її амбулаторно, а решту - госпіталізували, у них різні ступені тяжкості поранень, але загрози життю немає", - розповів Куртєв.

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