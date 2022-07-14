Суд ліквідував компанію Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком

Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ліквідаційний баланс і ліквідував юрособу ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм".

Про це пише Finbalance, інформує Цензор.НЕТ.

Загальний обсяг вимог кредиторів до компанії, які визнав суд, становив 10,44 млрд грн. Під час ліквідаційної процедури була погашена заборгованість на 2,7 млн грн, пише видання.

Водночас раніше в судових матеріалах наводилися дані ГПУ, що НБУ визнав ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" пов'язаною з ПриватБанком особою.

Згідно із судовими матеріалами, 16 грудня 2016 року (за кілька днів до націоналізації) ПриватБанк відкрив кредитну лінію для ТОВ "Новофарм" із лімітом 3,2 млрд грн. Як забезпечення за відповідними кредитними зобов'язаннями Pointex Sale LLP надала у т.ч. євробонди ПриватБанку номінальною вартістю $80 млн, які випустив банк через UK SPV Credit Finance plc (ці папери зрештою потрапили під bail-in/списання в процесі націоналізації ПриватБанку).

Журналіст Юрій Ніколов пояснив, що Коломойський "назаключав ще між своїм "Приватбанком" і фірмами-"прокладками" кредитних угод приблизно на 160 мільярдів гривень (якщо не більше)".

"Прокладки" забрали кредитні гроші на карман. Але коли держава забрала висосаний банк і захотіла повернути кредитні застави - їй поклали на обличчя великий обрізаний з усіх боків болт. У тому числі відмовилась повертати 4,3 мільярди фірма "Новафарм", яку в рамках кримінального провадження Генпрокуратура визнала повязаною з Приватом. І ось поки ми всі відволіклись на якусь війну, на якісь там смерті, на якесь там знищення держави Україна, опять же Спартц шо попало меле і мішає нам розвиватись - суд взяв і схлопнув цю фірму "Новафарм", списавши її борги перед вже державним Приватом", - додав він.

Також читайте: Суди повертаються до розгляду призупинених "справ Приватбанку"