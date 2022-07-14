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Нацполіція повідомила про підозру злочинній групі, що привласнила 43 млн грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ

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Нацполіція повідомила про підозру злочинній групі, що привласнила 43 млн грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ
Зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор суб’єкта господарської діяльності уклав кілька договорів із Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Зокрема – захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів.

"Більшу частину отриманих коштів фігурант та двоє його спільників перераховували на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги. Для приховування злочинних дій зловмисники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на товари військового призначення. За такою схемою упродовж двох місяців зловмисники привласнили 43 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Нині слідчі ГСУ Нацполіції директору суб’єкта господарської діяльності та двом його спільникам оголосили підозри. Їм інкримінують вчинення злочинів за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також для відшкодування завданих збитків накладено арешт на рахунки та корпоративні права осіб та підприємств, задіяних у злочинній схемі. Нині тривають слідчі та процесуальні дії для документування фактів вчинення цими особами кримінальних правопорушень під час виконання укладених з Міністерством оборони України договорів на загальну суму 1,7 млрд грн.

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Топ коментарі

  • Alexey Prus 9f3d4003
    43 млн? під час війни? а скільки треба вкрасти, щоб розстріляли? 100 грн?
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    От десь тут мають стирчати вуха опи, єрмака і мілованова. Саме про такі випадки тільки з американською допомогою для ЗСУ і піднімає питання контролю конгресвумен Спартц.
  • Нина Лабунская
    Верещук: Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден...
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