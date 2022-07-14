Зеленський про ракетний удар рашистів по Вінниці: Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари російських окупантів по Вінниці.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.
Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?
Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - йдеться в повідомленні.