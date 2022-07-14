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Зеленський про ракетний удар рашистів по Вінниці: Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари російських окупантів по Вінниці.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.

Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?

Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед них дитина. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Так это ж твоя, Еладака ты кусок, вина. Закатал оружие в асфальт, а теперь трындишь тут
  • maravillo
    А 5 млрд., подарованих Каламойші - що це, як не мародерство?
  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне вбитим...
    Одужання пораненим.
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