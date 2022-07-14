Херсонський колаборант Сальдо в лікарні, у нього рак, - Хлань

Раніше Володимир Сальдо, якого окупанти призначили "головою обласної адміністрації" Херсонщини, лікувався від онкологічного захворювання в Ізраїлі. Але зараз поїхати туди не може.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Шириться інформація, що гауляйтер Сальдо в лікарні. Справа в тому, що ймовірно це планові заходи у зв’язку з онкологічними проблемами. Але як прозаїчно - до цього він постійно лікувався в Ізраїлі, бо рівень медицини там інший", - написав він у фейсбуці.

Хлань наголосив, що за панування окупантів у Херсні не вистачає ліків.

"Розумію, що для Сальдо їх знайдуть, але може й тут - вирішить карма, не чекаючи ЗСУ", - додав він.

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