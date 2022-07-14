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Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На місці ракетного удару російських окупантів по Вінниці працюють рятувальники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

""Приліт" у Вінниці. В 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Попередньо - 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів. Працюють 90 рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили три ракети по Вінниці. Попередньо відомо про 8 загиблих, зокрема маленьку дитину.

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Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 01
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 02
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 03
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 04
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 05
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 06
Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці 07

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Топ коментарі

  • Леонід Мефодовський
    РоZZія - це ракова пухлина на Землі, яку треба видаляти…
  • Vladimir Longer
    Ублюдки...
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Підери з рашатв скажуть що там" ваєнний абьєкт" , літак на постаменті
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