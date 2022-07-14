Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На місці ракетного удару російських окупантів по Вінниці працюють рятувальники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
""Приліт" у Вінниці. В 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Попередньо - 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів. Працюють 90 рятувальників", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили три ракети по Вінниці. Попередньо відомо про 8 загиблих, зокрема маленьку дитину.
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